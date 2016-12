Trois premières mondiales 100% électriques dévoilées au Salon de l'Auto à Brussels Expo

Pour la première fois dans l’histoire de l’Automobile belge, trois premières mondiales 100 % électriques seront dévoilées lors du Salon de l’Auto du 14 au 22 janvier 2017 : la E333a, la E332r et la E311u.

L’ECAR est un véhicule électrique « made in Belgium ». Un premier prototype, présenté au Salon de l’Auto de janvier 2015, avait fait grande sensation auprès de la presse et du public. La décision d’assurer sa commercialisation avait donc été prise.

En 2017, pour la première fois dans l’histoire de l’Automobile belge, trois premières mondiales 100 % électriques seront dévoilées lors du Salon de l’Auto : la E333a, une urbaine à trois places de 150 à 300 km d’autonomie ; la E332r, un roadster de luxe intérieur cuir et lin de 300 km d’autonomie ; et la E311u, un utilitaire d’une capacité de chargement de près de 1.600 litres et d’une autonomie de 150 km.

En 2017, ECAR a pour objectif de vendre les 50 premiers exemplaires. La production est principalement dédiée aux flottes de collectivités, aux sociétés et à l’usage de marketing pour des entités soucieuses de leur image. La firme s’associera avec un industriel pour préparer la production de série en 2018.

Les ECAR sont équipées de batteries permettant une autonomie de 150 à 300 km. Elles prônent la charge nocturne à l’aide d’une énergie surproduite. La voiture électrique devient alors un outil de stockage au tarif bi-horaire. ECAR annonce un prix de base de 20.000 euros.