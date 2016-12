Bientôt la fin des voitures diesel?

Vendra-t-on bientôt moins de voitures diesel ? C’est en tout cas le souhait de Ségolène Royal, ministre de l’Environnement et de l’Énergie, qui veut même aller plus loin et interdire complètement ces modèles sur le territoire français.

La ministre de l’Environnement et de l’Énergie Ségolène Royal est favorable à une interdiction complète à terme des voitures diesel en France, à l’image de ce que la maire de Paris Anne Hidalgo veut appliquer dans la capitale à partir de 2025.

À la question de savoir s’il ne serait pas plus simple de tout bonnement interdire la vente de voitures diesel en France, la ministre a répondu positivement. « Mais si, il faut préparer l’après-diesel, malgré les résistances », a déclaré Ségolène Royal sur France Inter, estimant que l’interdiction des voitures diesel prévue à Paris dès 2025 était « une bonne idée parce qu’il faut anticiper ».

Mais « on ne peut pas faire les choses du jour au lendemain, il faut être aussi responsable par rapport aux emplois industriels », a toutefois tempéré la ministre.

Je vais dire aux Français « de ne pas acheter de diesel parce que progressivement, l’avantage donné à la fiscalité du diesel va être supprimé », a-t-elle affirmé.

Le diesel verra en effet sa fiscalité alourdie à compter du 1er janvier : son prix augmentera d’environ 4 centimes, tandis que la taxation de l’essence sera légèrement amoindrie.

« On rapproche la fiscalité, c’est-à-dire qu’on fait plus un sur le diesel et moins un sur l’essence », a précisé Mme Royal. « On ne peut pas à la fois dire que le diesel et les particules provoquent de très très graves problèmes de santé publique et en même temps continuer à donner un avantage au diesel, c’est fini cela, il faut passer à l’après-diesel », a justifié la ministre de l’Environnement.

Mme Royal a par ailleurs rappelé que pour tous les citoyens qui remplacent un vieux diesel de plus de 10 ans par une voiture électrique, le gouvernement a mis en place une aide de 10.000 euros ainsi qu’une prime de 1.000 euros pour l’achat d’un scooter électrique à compter du 1er janvier.

Dans le sillage d’un rapport parlementaire présenté début octobre qui préconisait une « suppression progressive de tous les avantages fiscaux au diesel en cinq ans », le gouvernement a annoncé un rééquilibrage fiscal entre diesel et essence, au bénéfice de cette dernière, dont la première étape entrera en vigueur dès le 1er janvier.

Les entreprises pourront à terme déduire 80 % de la TVA appliquée sur l’essence, comme c’est le cas actuellement pour le gazole, une mesure qui se fera de façon progressive en deux ans, avait indiqué Mme Royal début octobre.