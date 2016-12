Attentat à Berlin: Navid B., le demandeur d'asile pakistanais, protégé par la police

Navid B., âgé de 23 ans et originaire de la province du sud-ouest du Pakistan Beloetsjistan, avait été interpellé pendant une courte période et entendu par la police. Les enquêteurs avaient ensuite annoncé qu’aucune preuve n’avait été récoltée contre le demandeur d’asile, qui a été relâché. Sa famille au Pakistan et ses amis demandeurs d’asile à Berlin et Francfort ont affirmé jeudi que la police le protégeait, craignant qu’il ne soit attaqué par des groupes opposés à l’islam ou aux réfugiés.

«Il va bien et est en bonne santé mais il est encore protégé par la police», précise une membre de sa famille à Berlin.