Les repas à domicile en mode « fêtes »: pour égayer les réveillons des personnes seules, âgées et/ou malades...

La collaboration avec la Cuisine centrale de l’hôpital de Seraing permet d’adapter les repas aux besoins spécifiques et régimes particuliers des bénéficiaires : repas sans sel, pour les patients diabétiques ou en dialyse (urémie), sans gluten ou encore hyper-protéinés pour les personnes dénutries (grand âge, cancer). « Nous proposons aussi différentes textures, telles des viandes moulinées pour les personnes qui souffrent de troubles de la déglutition », souligne la responsable du service, « ainsi que des options végétariennes ou sans porc. »

L’aspect santé des repas à domicile est poussé un cran plus loin – et c’est unique en région liégeoise – avec les « valisette santé », un concept mis au point par l’Atelier de Santé alimentaire du Centre hospitalier du Bois de l’Abbaye qui consiste en la livraison à domicile de TOUS les repas de la journée, dont les collations, aux patients qui ont des besoins spécifiques en fonction de leur pathologie (sur prescription du médecin). Une diététicienne spécialement dédiée à ces repas vient à domicile afin de discuter des plats et des besoins nutritionnels de chaque personne.

Le concept, lancé il y a deux ans, connaît un franc succès, puisque 600 « valisettes » sont désormais distribuées chaque mois. « La majorité de nos clients sont des patients qui sortent d’une hospitalisation afin de soutenir leur retour à domicile et leur convalescence », explique Véronique Pleinevaux. « Et nous voyons déjà les effets bénéfiques de ce système, par exemple chez des personnes diabétiques qui ont perdu du poids et retrouvé un meilleur équilibre et une glycémie plus stable. » Comme pour les repas classiques de la CSD, le coût de cette valisette est établi sur base des revenus du ménage.