Molenbeek: La Wetterenoise bientôt transformée en 85 logements (vidéo)

Souvenez-vous. En août 2011, un problème de ventilation survient à la hauteur des fours de l’atelier de boulangerie industrielle La Wetterenoise, située rue de Birmingham. L’incendie se déclare rapidement et plus de 100 pompiers seront nécessaires pour le maîtriser le feu. L’atelier de boulangerie ne reprendra plus ses activités dans ce bâtiment dont une grande partie a été complètement détruite par les flammes. Laissé à l’abandon en 2012 et occupé par des squatters, un autre incendie frappera les lieux en 2014.

Aujourd’hui, la SLRB (Société de Logement de la Région Bruxelloise) a racheté ce bâtiment pour transformer les lieux en près de 85 logements.

