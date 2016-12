Anis Amri, suspect N.1 de l'attaque de Berlin, a été abattu à Milan: des tickets de train ont été retrouvés dans son sac

Anis Amri, abattu la nuit dernière à Milan, avait pris la fuite, probablement armé, après l’attentat revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) sur le marché de Noël de Berlin.

En raison d’une série de dysfonctionnements, Anis Amri a eu 30 heures pour disparaître entre son attentat lundi soir et le lancement d’un avis de recherche allemand et européen. Dès mardi matin, les papiers d’Amri avaient été retrouvés dans le camion, mais l’avis de recherche n’a été lancé que dans la nuit de mardi à mercredi, lui laissant un temps précieux pour disparaître.

Selon nos confrères de BFM TV, des tickets de train ont été retrouvés dans son sac à dos, laissant penser qu’il a gagné la Botte italienne, en partie, via le réseau ferroviaire.

Quelques heures après l’attaque de Berlin, il avait été filmé devant une mosquée berlinoise.

Avant de s’installer en Allemagne en juillet 2015, il avait passé quatre ans en Italie peu après être arrivé de Tunisie sur l’île de Lampedusa en 2011. Il avait été condamné pour avoir mis le feu à une école.

Individu dangereux

Amri connu un parcours chaotique classique qui l’a mené au jihadisme: petit délinquant et immigré clandestin, il s’est probablement radicalisé en prison avant de faire de l’Allemagne sa cible.

Quand la révolution tunisienne éclate et renverse en janvier 2011 le dictateur Zine el-Abidine Ben Ali, Anis a tout juste 18 ans. Sous le coup d’une condamnation par contumace de quatre ans de prison pour vol et cambriolage, il profite du désordre ambiant, comme des milliers de ses compatriotes, pour prendre la mer en mars et rejoindre la petite île italienne de Lampedusa. Il ment alors sur son âge pour être considéré comme mineur non accompagné et est transféré en Sicile.

Outre sa condamnation, «Anis est aussi parti pour fuir la misère. Il n’avait aucun avenir en Tunisie et il voulait à tout prix améliorer la situation financière de notre famille qui vit en-dessous du seuil de pauvreté comme la majorité des habitants de Oueslatia» dans le centre de la Tunisie, raconte Abdelkader, son frère interrogé par l’AFP.

Mais en Italie, il bascule de nouveau dans la délinquance. Arrêté avec des amis pour avoir incendié une école, il écope de quatre ans de prison et loin d’être un détenu modèle, il ne bénéficie d’aucune remise de peine. C’est sans doute dans l’un des pénitenciers par lequel il est passé qu’il s’est radicalisé, selon la presse italienne, un phénomène classique en Europe.

La Tunisie a refusé de le « reprendre »

A sa libération, la Tunisie refusant de le reprendre, l’Italie lui ordonne de quitter le territoire et il rejoint en juillet 2015 l’Allemagne qui est alors au début du pic de la crise migratoire et verra arriver près de 900.000 demandeurs d’asile fuyant la guerre et la misère.

Très rapidement, policiers et procureurs remarquent cet homme de 1,78 m et 75 kilos qui gravite autour de militants jihadistes notoires. Lui-même se retrouve classé «individu dangereux» par les services spécialisés de la région de Rhénanie du Nord-Westphalie.

Il est notamment en contact avec un ressortissant irakien de 32 ans, identifié comme Ahmad Abdulaziz Abdullah A. alias «Abou Walaa» et considéré par les autorités comme un prédicateur lié au groupe Etat islamique de la mosquée de Hildesheim, bastion pour les salafistes. Ce dernier a été arrêté en novembre avec quatre complices pour avoir monté un réseau de recrutement pour le compte de l’EI, selon le parquet fédéral.

Le jeune Tunisien a aussi été observé par la police à plusieurs reprises, notamment le soir de l’attentat et quelques jours plus tôt, entrant et sortant d’une mosquée radicale du quartier de Alt-Moabit de Berlin, selon des médias.

Anis Amri a aussi été de mars à septembre l’objet d’une enquête confiée au parquet de Berlin pour «préparation d’un acte criminel grave représentant un danger pour l’Etat».

Concrètement, il était soupçonné de préparer un braquage pour acheter des «armes automatiques et probablement ensuite, avec l’aide de complices qu’il voulait trouver, de commettre un attentat». Les autorités savaient aussi qu’il disposait d’au moins une demi-douzaine d’identités et qu’il circulait librement avec elles en Allemagne. Malgré les filatures de la police, les investigations n’ont pas pu confirmer les soupçons initiaux. L’affaire fut donc classée faute d’éléments suffisants et la surveillance de Anis Amri a cessé en septembre.

Petit dealer et bagarreur

Selon le parquet de Berlin, rien ne permettait de croire après ces mois de surveillance constante qu’il préparait un attentat. Il considérait plutôt avoir à faire à un adepte de la bagarre et à un petit dealer du Görlitzer Park de Berlin, un espace vert connu des consommateurs de drogues cherchant à s’approvisionner. Mais en novembre la Rhénanie recroise son chemin et le signale de nouveau au centre antiterroriste fédéral.

Peu après, il disparaît. Jusqu’au soir du 19 décembre lorsque, selon la police, au volant d’un camion polonais volé il fonce dans un marché de Noël du centre de Berlin, écrasant onze personnes et abattant le conducteur attitré du poids lourd.

Une partie de sa famille refuse de croire à cette dérive. «Il vivait comme tous les jeunes, il buvait (de l’alcool) (...) il ne faisait ni prière, ni rien du tout», dit Walid, un autre frère de cette famille nombreuse.

«On a jamais eu l’impression qu’il avait quelque chose d’anormal. Il nous contactait via Facebook et il était toujours souriant et joyeux!», a affirmé de son côté sa soeur Najoua à l’AFP.