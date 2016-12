Attentat de Berlin: voici les deux policiers qui ont permis la neutralisation d'Anis Amri

Luca Scatà et Cristian Movio

Après avoir remarqué son comportement suspect vers 3h du matin, Luca Scatà et Cristian Movio ont interpellé Anis Amri pour lui demander ses papiers d’identité. Le principal suspect de l’attentat de Berlin a alors sorti une arme et tiré dans leur direction. Cristian Movio a été touché à l’épaule. Son collègue a heureusement très vite réagi et a tiré en direction du terroriste.

Cristian Movo est actuellement traité à l’hôpital San Gerardo di Monza. Ses jours ne sont pas en danger.

Depuis leur geste de cette nuit, les deux agents reçoivent de nombreuses félicitations sur les réseaux sociaux.