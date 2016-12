Une nuit avec des tagueurs à Bruxelles

Cette semaine, nous avons rencontré plusieurs graffeurs de Bruxelles et de Wallonie, d’abord Oask et Bush qui nous ont expliqué le monde du graffiti. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, Korias, Jasure et Luks nous ont permis de les suivre durant une de leur expédition nocturne à Bruxelles.

Il est presque une heure du matin dans la nuit de jeudi à vendredi quand nous rejoignons Korias, Jasure et Luks, rue Royale à Schaerbeek. Trois graffeurs bruxellois et wallons qui vont nous emmener en expédition nocturne à la recherche de spots où user de leurs bombes de peinture. Il fait froid, les températures avoisinent les 5 degrés, et les rues brillamment éclairées du quartier nous poussent à nous rapprocher du canal. En chemin, les trois « bombeurs » tapent des petits tags au marqueur, rien n’y échappe, les panneaux, les camions, les murs… Tous s’ajoutent et se mêlent aux signatures des graffeurs déjà passés par là. Ils reconnaissent d’ailleurs la plupart des blazes (surnom que les graffeurs se choisissent) et expliquent qu’à force, ils connaissent tout le monde dans le milieu, ou du moins la patte graphique de chacun.

Mais aussi comment un juge a cassée une sanction administrative contre un tagueur à Ixelles.