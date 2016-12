Sports moteurs: Mick Schumacher, 17 ans, le fils de Michael, passe en Formule 3

«Je pense que c’est la bonne option, tous les grands pilotes par le passé ont emprunté le même chemin», a justifié Mick Schumacher dans une interview parue samedi dans le quotidien allemand Bild. «C’est un championnat encore un peu plus professionnel, et une étape de plus vers la Formule 1. Mon objectif ultime est de devenir champion du monde en F1», a ajouté le jeune Allemand de l’écurie italienne Prema, 2e la saison dernière.