3.000 places de parking en moins par an à Bruxelles

Le nombre total de places de parking en rue ne cesse de diminuer à Bruxelles. En 10 ans, on est passé de 293.000 places à 265.000 places et 15.000 d’entre elles ont été supprimées au cours des cinq dernières années, soit une baisse de 3.000 places en moyenne par an. Et d’une réponse de Pascal Smet à une question de la députée d’Ursel, il ressort que le programme de construction de places hors voirie prévu depuis 2013 est actuellement loin de compenser ce qui est perdu.

Il y a beaucoup de places de stationnement pour les voitures dans les rues de Bruxelles mais, malgré le boom démographique, leur nombre est en baisse constante depuis plusieurs années. En 2015, on recensait ainsi dans la capitale près de 765.000 places de stationnement : 500.000 hors voirie (parkings, garages…) et 265.000 dans l’ensemble des rues. C’est ce que précisait le rapport 2015 de l’agence de stationnement. Or, une étude de Bruxelles-Mobilité datant de 2011 indiquait qu’il y avait à cette époque encore 280.893 places en voirie. Cela fait donc une suppression de 15.893 places (-5,66 %) en cinq ans à peine. Et la tendance est déjà ancienne puisque le plan de stationnement régional de 2013, prenant comme années de référence 2004 et 2005, faisait état de 293.057 places en voirie.

