Le sort des réfugiés au coeur de l'homélie du cardinal De Kesel

Le cardinal a rappelé l’histoire de Joseph et de Marie qui ne trouvaient pas de place à Bethléem et durent s’abriter dans une étable.

«Ce que tu fais au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que tu le fais (extrait de l’évangile selon Mathieu, ndlr). L’enfant dans la crèche renvoie vers eux, les plus petits d’entre les nôtres. Comment ne pouvons nous pas penser au sort de tous ceux qui aujourd’hui fuient, fuient la violence ou la pauvreté? Naturellement, le problème est complexe. Naturellement, tout ne peut se dérouler de manière incontrôlée et il faut travailler à des solutions à long terme dans les pays d’origine. Mais entretemps, ils fuient. Certains d’entre eux sont ici. Certains depuis longtemps. Ils doivent être reconnus dans leur dignité, qu’ils possèdent de manière inaliénable, parce qu’ils sont des êtres humains», a expliqué Mgr De Kezel.

«Noël est la fête de la solidarité», a ajouté le prélat qui a évoqué l’attentat qui a frappé Berlin. «Après ce qui s’est passé à Berlin, nous ne pouvons pas laisser la haine et la vengeance entrer dans nos coeurs. Nous ne pouvons pas nous refermer sur nous-mêmes».