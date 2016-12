Météo: un Noël sous la grisaille

Ce dimanche, les maxima, très doux pour la saison, se situeront autour des 6 ou 7 degrés en Ardenne, et atteindront entre 9 et 12 degrés en plaine. Il soufflera un vent modéré à parfois assez fort de sud-ouest avec des rafales de 40 à 55 km/h sur l’intérieur du pays. Au littoral, le vent sera assez fort à fort d’ouest-sud-ouest avec des pointes de 60 km/h.

Dimanche soir et durant la nuit, il fera toujours très nuageux mais très doux, avec éventuellement un peu de bruine. Les minima s’établiront autour des 6 à 11 degrés. À l’aube, les pluies seront un peu plus marquées au littoral. «Le vent sera généralement modéré de secteur sud-ouest; il restera assez fort à parfois fort à la mer et virera à l’ouest-nord-ouest en toute fin de nuit. Il faudra s’attendre à des rafales de 40 à 50 km/h dans l’intérieur et de 60 km/h à la côte», précise l’IRM.

Lundi, après quelques pluies, des éclaircies feront leur retour depuis le littoral. Les jours suivants, il fare plus frais mais sec avec de timides éclaircies et des nuages bas.