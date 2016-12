Rémi Gaillard pousse un coup de gueule contre la SPA de Montpellier, l'utilisation des dons récoltés crée des tensions

Le 11 novembre 2016, Rémi Gaillard s’enferme dans une cage de la SPA de Montpellier pendant 4 jours et 4 nuits. Son action permet de récolter 200.000 euros et de faire adopter 150 animaux. Aujourd’hui, il pousse un coup de gueule contre la SPA de Montpellier par rapport à l’utilisation des dons.

Rémi Gaillard s’est confié auprès de Téléstar lors d’une interview. Il est revenu sur Vis ma vie de chien de refuge. Il était resté 4 jours et 4 nuits enfermés dans une cage de Montpellier.

Son but était d’aider les animaux à être adopté et de récolter des dons. Grâce à son action, 150 animaux ont trouvé une famille et 200.000 euros de dons ont été récoltés.

Quelle utilisation des dons faire ? C’est là que le bat blesse entre Rémi Gaillard et la direction du SPA de Montpellier. Rémi veut créer des espaces de liberté ce qui n’est pas approuvé du côté de la direction qui veut plutôt mettre des chauffages.

«L’enfermement, c’est insupportable, j’ai passé 4 jours et presque 4 nuits, c’est plutôt une prison ! Ce que j’aimerais, c’est créer des espaces de liberté avec 3-4 maisons où les chiens évolueraient avant d’être adoptés. Je sais bien qu’il y a du travail et que l’on ne va pas mettre un caniche avec un rottweiler, mais c’est le constat que je tire de mon expérience. Quand je sais qu’il y a là-bas un chien qui est enfermé depuis plus d’un an, je ne peux pas, ne rien faire» explique Rémi Gaillard.

Il conclut avec un coup de gueule: «Je ne suis pas contre l’idée de mettre des chauffages dans les cages, mais peut-être juste pour les chiens les plus faibles. La priorité c’est le manque de liberté! Je suis très déçu. Le maire de Montpellier métropole est séduit par ce projet, mais pas la SPA. J’ai donc posé un ultimatum. Soit on va dans ce sens, soit j’arrête là mon mandat de parrain.»