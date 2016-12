Soumagne: une mère et sa fille agressées chez elles par 3 malfrats le jour du réveillon de Noël

Le jour du réveillon de Noël, vers minuit, une dame de Soumagne a été agressée à son domicile par trois hommes encagoulés, gantés et armés d’un couteau et d’un spray. Ils n’ont pas hésité à faire usage de la force pour obtenir de l’argent. La fille de la propriétaire a également été menacée et aspergée. Les auteurs sont repartis avec 6.000 euros ! Ils sont activement recherchés.

Pas de vacance pour les truands ! Dans la nuit de samedi à dimanche, une dame de Soumagne a été victime d’une crapuleuse agression alors qu’elle réveillonnait avec sa fille. Vers minuit, en sortant son chien dans le jardin, elle est tombée nez à nez avec trois individus. Encagoulés, gantés et armés, ils ne laissaient pas planer aucun doute quant à leurs intentions. Ils ont aspergé l’occupante des lieux avec une bombe au poivre, et l’ont menacée d’un couteau, réclamant son argent. La fille de la propriétaire, entendant le raffut, est descendue et a, elle aussi, été malmenée. Aspergée et menacée du même couteau, la jeune fille a pu compter sur sa maman. En effet, pour éviter que la situation ne dégénère, celle-ci a pris la décision de donner l’argent réclamé par les auteurs. Une somme de 6.000 euros a ainsi été remise aux malfrats qui ont pris la fuite.

La police de Beyne/Fléron/Soumagne a été avertie et le parquet de Liège a été avisé. Dans un premier temps, la Soumagnarde avait cru reconnaître un des auteurs. La police a perquisitionné son domicile et il est apparu qu’il n’avait finalement rien à se reprocher. De plus, il avait un alibi.

Les trois auteurs sont donc, ce dimanche après-midi, toujours dans la nature. Mais ils sont activement recherchés.