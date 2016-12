Après Noël, place au Nouvel An: voici nos conseils pour faire du futur réveillon un moment inoubliable

À peine sortis de table, on est déjà reparti pour des repas souvent gargantuesques. Bien qu’au Nouvel An, les cuisinières privilégient généralement la convivialité et la simplicité.

Imaginons que vous receviez les mêmes personnes aux deux réveillons. Ce serait dommage de les faire s’asseoir devant les mêmes décorations. Voici donc quelques idées pour changer un peu le décor.

Vous voulez une table résolument moderne : nous avons péché cette idée chez « Maisons du Monde ». Une nappe noire, un chemin de table dans le ton à la mode : rose gold. Les sous-assiettes sont de la même couleur pour accueillir une vaisselle noire et blanche. Des couverts et des verres à vin tout simples. Le centre de table : quelques boules cuivrées sous une cloche de verre. Les serviettes grises sont entourées d’un anneau cuivré. Quelques étoiles dispersées sur la table et le tour est joué. On voit bien les convives déguster un menu chinois ou japonais autour de ce joli dressage.

Vous avez un service moins classique, plus coloré, voici un décor qui devrait convenir. Et si en plus, vous avez prévu de rassembler vos invités autour d’une raclette, c’est vraiment parfait.

Pas nécessairement de nappe si vous avez une table en bois. Si pas, choisissez une couleur assez proche. Les sous-assiettes : en bois bien évidemment. Pour le centre de table : un joli napperon vert sapin sur lequel vous pouvez disposer quelques branches de houx, des animaux en bois et deux/trois petites boules argentées. Placez des bougies dans de petits verres colorés et entourez les serviettes de raphia et de petits fagots.

Menu léger et convivial

Vous n’avez plus d’idées pour régaler vos convives ? Allez à la simplicité : ils apprécieront tout autant.

Pourquoi un plateau de fruits de mer ? Avec des huîtres. Si vous n’y connaissez rien en la matière, voici quelques conseils. Les huîtres produites en Bretagne et en Manche sont généralement plus iodées et plus salées que celles élevées dans les eaux plus clémentes de Marennes-Oléron, de Vendée ou de l’étang de Thau. L’huître des fêtes principalement une huître creuse. Les huîtres plates quant à elles sont bien plus rares et plus chères.

Vous pouvez opter aussi pour un menu asiatique, avec des poissons et des crustacés. Les sites regorgent de recettes et les produits sont très disponibles en cette période de l’année.

Pour la convivialité, choisissez une raclette (ce qui n’est pas très léger, c’est vrai) ou une fondue bourguignonne. Pour cette dernière, vu le peu de préparations, vous pouvez concocter vous-même les sauces d’accompagnement. C’est très facile. La base : une mayonnaise à laquelle vous rajoutez de l’ail, du persil, du basilic, etc.

Le champagne à l’honneur

Ce sera LA boisson de ce réveillon. On le déguste généralement pour le passage à l’an neuf mais rien ne vous empêche d’envisager un repas tout champagne. Quel est le meilleur champagne ? C’est surtout une affaire de goûts. Votre champagne doit seulement s’accorder avec les mets que vous proposez. On peut cependant juger un champagne sur son effervescence : plus les bulles sont fines, meilleur est le champagne.

Look de fête

Le secret d’un look de fête réussi : qu’il se remarque, qu’il se compose d’au moins un de ces quatre éléments festifs (paillettes, or, lamé, sequins) et que surtout, il ne fasse pas déguisement. Une valeur sûre pour vous Mesdames : la robe noire, en version longue, avec de la dentelle ou un col en V. Les volants sont très tendance et donnent à la silhouette une allure aérienne et vaporeuse. Les nuances scintillantes sont très actuelles, elles aussi.

Le costume n’est plus de rigueur pour les hommes mais une jolie chemise sera appréciée.

Cotillons et serpentins

N’oubliez pas de faire le plein de ces petits gadgets : rien de tel pour mettre de l’ambiance quand sonneront les douze coups de minuit. On en vend dans toutes les grandes surfaces. Par contre évitez les confettis : vous risquez de passer toute l’année 2017 à les chasser dans tous les recoins.

Voilà, en espérant que nos petits conseils vous permettront de passer d’agréables fêtes. Toute l’équipe du 7Dimanche vous souhaite d’ores et déjà une bonne année 2017.