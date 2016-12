320 enfants défavorisés gâtés par Papa Noël grâce à une initiative nivelloise

Noël est une fête importante pour Benoît, tout comme pour les 23 autres enfants du « château brainois » où s’est installé le refuge « Les Salanganes ». Cette résidence pour jeunes présentant des troubles psychologiques, caractériels et psychomoteurs l’a bien compris. Outre les décorations, les initiatives se multiplient pour offrir des cadeaux aux enfants. « Nous avons reçu des jouets via le Human Tour du cdH (voir notre édition de ce mardi 20 décembre). Le Ladies Circle a offert des bonnets, gants et écharpes. Et il y a aussi eu l’opération Boîte à KDO », détaille Marc Verbeken, directeur faisant-fonction. De belles opérations auxquelles s’est ajoutée celle lancée par deux Aclots, Nicolas et Anaïs, baptisée « Papa Noël ». « Ce sont eux qui nous ont contactés. Je trouve ça magnifique que des personnes puissent s’inscrire pour donner un cadeau et d’autres, défavorisées, pour en recevoir ! », se réjouit-il.

