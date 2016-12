Changement le 1er janvier: acheter un logement coûtera moins cher à Bruxelles

Actuellement, le bonus logement permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 45 pourcent sur le montant déductible, plafonné à 2.290 euros. Durant les 10 premières années du crédit, ce montant peut être majoré de 760 euros. Pour les personnes qui ont au moins trois enfants à charge au 1er janvier 2017, on peut encore y ajouter 80 euros. Cette réduction d’impôt qui était allouée aux personnes qui souscrivaient à un emprunt hypothécaire est remplacée par un nouveau calcul des droits d’enregistrements.

Désormais, la valeur du bien est le seul critère de calcul. Les acheteurs seront purement et simplement exonérés de droit d’enregistrement pour tout achat d’une maison de valeur inférieure à 175.000 euros ! Jusqu’à présent, l’exonération se limitait à la première tranche de 60.000 euros maximum. Un acheteur qui devait auparavant payer 14.375 euros de droits d’enregistrement pour un appartement d’une valeur de 170.000 euros ne devra dès la semaine prochaine plus rien débourser et économisera cette somme !