Luka Peruzovic: «Charleroi est plus stable qu'Anderlecht»

Retiré d’un monde qui ne le botte plus et inversement, Peru garde sa hauteur de vue et ses positions bien à lui sur le monde du football belge.

222 matchs pour le Sporting d’Anderlehct en tant que joueur, 5 passages au Sporting de Charleroi comme entraîneur, Luka Peruzovic sait incontestablement de quoi il parle quand il aborde les trajectoires des deux Sporting et s’est livré aux journaux du groupe Sud Presse. « Sur ces dernières années, Charleroi est plus stable qu’Anderlecht, qui enchaîne les entraîneurs. Pour les supporters, les media et les partenaires, ça reste un grand club. Mais est-ce à moi de rappeler que la dernière Coupe d’Europe gagnée remonte à ma période comme joueur ? C’était en 1983. Cela veut tout dire, non ? Quand on a mis ça sur la table, il ne faut pas être un très grand connaisseur pour comprendre ce que ça veut dire… Quant à Charleroi, j’espère pour tous ceux qui travaillent dans ce club et tous ceux qui l’aiment qu’il va rester sur une spirale positive. »

Son avis tranché, Peruzovic le garde aussi au moment d’aborder l’évolution comme entraîneur de Yannick Ferrera, passé par Charleroi, Saint-Trond et le Standard et aujourd’hui à Malines. « Lui a été jeté directement dans le grand bain de la D1, sans expérience hormis chez les jeunes d’Anderlecht ou dans le staff de Preud’homme en Arabie. Il ne risquait pas grand-chose vu la situation à Charleroi. Au Standard, par contre, c’était autre chose compte tenu du passé du club et de l’exigence des supporters. Ce n’est pas le même gabarit que Saint-Trond, hein… À Malines, on verra ce que ça donnera sur le long terme mais c’est pas mal actuellement. »

Si Peru garde un œil plus qu’attentif sur le paysage du football belge, l’ancien international yougoslave ne va plus au stade ces dernières années. « En 2014, j’ai été invité à un match par Anderlecht et j’y suis allé, c’est tout. Et en 2015, j’ai assisté avec quelques amis, dont Enzo Scifo, que je croise aussi parfois à Waterloo, au match de l’Olympic qui fêtait son titre en P1. On s’y était croisé, non ? Depuis, plus rien, mais ça ne me dit rien d’aller au stade, en fait. Je regarde un ou deux matches par week-end à la télé, principalement en Espagne ou en Angleterre. Et en semaine quand il y a un club belge en Coupe d’Europe… »