Luc Trullemans: "Du froid et un risque de neige pour la semaine prochaine"

Cela nous garantira un temps bien calme et sec mais avec assez bien de nuages bas, de stratus ou de brouillards qui seront givrants en régions de plaine.

Ce mardi il gèlera déjà dans l’est avec des minima autour de -2° tandis qu’ailleurs nous noterons des valeurs de 2 à 5° du centre du pays à la région côtière.

L’après-midi , les maxima seront de l’ordre de 9° à la mer, 7 à 8° en plaine et 2 à 5° en Ardenne.

De mercredi à samedi prochain, l’anticyclone glissera lentement vers l’Europe centrale nous laissant toujours dans des conditions très calmes mais souvent brumeuses encore accompagnées de stratus bas ou brouillards givrants qui pourront persister une grande partie de la journée sur l’ouest et le centre du pays mais se lèveront sur le relief ardennais.

La nuit et le matin il gèlera partout avec des minima de 0 à -4°de la côte au centre du pays et entre -2 et -6° au sud du sillon Sambre et Meuse.

Les températures diurnes, en baisse, ne dépasseront plus 1 à 3° dans les régions où la grisaille des stratus persistera mais pourront atteindre 4 à 7° dans les régions où le soleil dissipera la couche de nuages bas (hauteurs ardennaises).

Au cours du week-end prochain , l’anticyclone continental faiblira et un front froid en profitera pour descendre vers le sud sur les îles britanniques et la Mer du nord.

Ce système sera suivi dimanche et lundi par un flux d’air polaire froid dans lequel les températures en altitude baisseront suffisamment pour faire augmenter les risques de chutes de neige ou de neige fondante d’abord en Ardenne ensuite également localement en région de plaine.

Au cours de la première semaine de janvier, les maxima flirteront avec 7° en bordure de mer et s’étaleront entre 6 et 1° selon l’altitude dans l’intérieur du pays.

La nuit et le matin les minima seront compris entre -2 et +2° au sud-est et à l’est de la capitale et entre +2 et +4° ailleurs.

La neige pourra temporairement tenir en plaine mais persistera certainement au sol sur le relief ardennais.