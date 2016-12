Trois voitures vandalisées durant le réveillon de Noël à Nivelles

Trois voitures ont été sérieusement endommagées par des inconnus, dans la nuit de samedi à dimanche, alors qu’elles se trouvaient stationnées sur le parking Mont-Saint-Roch, situé le long de l’avenue Albert et Elisabeth, à Nivelles. Des rétroviseurs ont été arrachés, des pare-brises et autres vitres ont été brisées et des coups ont été portés aux véhicules visés.

Les auteurs des faits n’ont pas encore pu être identifiés, mais l’enquête suit son cours, précise le commissaire divisionnaire Pascal Neyman.