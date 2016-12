René Weiler après Charleroi-Anderlecht (0-2): "On n'a pas peur de perdre Teodorczyk, il a un contrat"

Au micro de Proximus 11, l’entraîneur du Sporting Anderlecht René Weiler avait encore du mal à afficher un large sourire mais dans ses déclarations, il pointait clairement le bon comportement de ses hommes avant la fin de l’année. « Nous sommes leaders ? Le classement ne m’intéresse pas pour l’instant. Je souhaite regarder la manière dont on travaille. Et cela fait plusieurs semaines qu’on joue bien, qu’on construit quelque chose de bien. Ici, la première mi-temps aurait pu être meilleure, mais on a bien défendu dans l’ensemble. Et je suis évidemment content de la manière dont on a terminé la rencontre », confie le coach suisse. « Nous devions nous montrer solidaires et efficaces, c’est ce que nous avons réalisé. (…) On espère désormais continuer sur cette bonne voie, même si certaines périodes de la saison sont plus difficiles ».

Il est également revenu sur le cas du Polonais Lukasz Teodorczyk, véritable machine à buts (quinze réalisations cette saison). « Teodorczyk est toujours dangereux et se bat beaucoup. Il est important même s’il ne marque pas, il va au duel. Est-ce qu’on a peur de le perdre ? Non, il a un contrat, tout le monde est content de lui et on veut poursuivre la deuxième partie de saison avec lui », lance Weiler.

« Partir en vacances la tête haute »

Youri Tielemans, de son côté, était très fier de la réaction de ses équipiers après une première période pour le moins difficile au Mambourg. « Nous avons été efficaces en deuxième mi-temps, on a su montrer du caractère par rapport à la première période durant laquelle nous avons fait face à une bonne équipe de Charleroi », explique le médian anderlechtois au micro de Proximus 11. « C’était très important pour le groupe de montrer ce caractère. On s’est rassuré et on peut désormais partir en vacances la tête haute ».

Tielemans sait que la saison n’a pas été simple pour les Mauves. « On a connu des moments difficiles, c’est sûr, mais on a su sortir la tête de l’eau. Nous avons continué à travailler dans l’ombre pour faire la différence. Mais on sait que Charleroi, c’est une équipe difficile à jouer. On a su gérer le match », continue le Diable rouge, qui revient également sur Lukasz Teodorczyk, qui a débloqué le compteur avec sa quinzième rose de la saison : « Teo est très efficace, on le sait mais les autres équipes le savent également. On savait qu’on pouvait compter sur lui malgré le fait qu’il a dû se battre ».

« Teodorczyk, c’est un tueur à gages »

Sofiane Hanni était également heureux du résultat obtenu dans un match compliqué : « Ce n’est jamais un match facile à Charleroi. Il faut savoir enchaîner les victoires, et c’est ce qu’on a pu faire ». Il pointe surtout le bon comportement de Lukasz Teodorczyk : « Teo, ce n’est pas quelqu’un qu’on va voir énormément, qui va faire un match de fou. Sa qualité, c’est d’être là au bon moment. C’est un tueur à gages dans la surface ! »

Désormais, le médian algérien est attendu au Gabon pour la Coupe d’Afrique des Nations : « Encore une semaine de vacances puis on va devoir se préparer ».