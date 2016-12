Thierry, 44 ans, décède après avoir été tabassé à Mons

Thierry était connu du milieu SDF montois. Sa famille ne le considérait pas comme tel, mais bien comme marginal. La rue, c’est un choix qu’il avait fait… Et qui lui a malheureusement coûté la vie.

Décrit comme généreux, serviable, cultivé et protecteur, il avait été retrouvé mal en point.

En effet, l’homme a été retrouvé mal en point, vraisemblablement tabassé par une personne mal intentionnée. Un passant a appelé les secours. Deux jours plus tard, Thierry s’est rendu chez sa maman pour Noël. Visiblement essoufflé, il a été victime d’un infarctus.

« J’ai appris que beaucoup de SDF se font racketter pendant qu’ils sont drogués ou alcoolisés. Mon frère a été racketté lui aussi. Il avait fait le choix de vivre dans la rue, mais il revenait parfois passer un jour ou deux chez notre maman. Jeudi dernier, il lui a téléphoné pour lui dire qu’il avait de l’argent pour les cadeaux de Noël… », raconte Valérie Marquardt, la sœur de Thierry.

Un jour avant ce coup de fil, le Montois de 44 ans a été retrouvé mal en point dans le parc de la Biche, rue d’Havré. Un jeune homme a appelé l’ambulance pour lui venir en aide. « Il était presque inanimé, il bougeait mais ne savait plus se relever. Il disait qu’il n’était pas bien. Il avait clairement reçu des coups… », nous précise un témoin. Thierry a donc été soigné pour ses blessures. Et vendredi, il s’est rendu chez sa maman : « il est arrivé chez elle à bout de souffle. Il s’est assis et puis il est mort. Un infarctus foudroyant....», déclare sa sœur.