Mehdi Bayat l'annonce après Charleroi-Anderlecht (0-2): "Il nous faut un attaquant"

Comme le coach du Sporting Felice Mazzù, le manager de Charleroi Mehdi Bayat avouait sa déception après la défaite enregistrée contre Anderlecht (0-2). « On a vu du beau football. Charleroi a joué du beau football, a dominé mais n’a pas marqué », explique-t-il au micro de la RTBF. « On peut finalement voir à quoi tiennent ces deux équipes. Je ne mâche pas mes mots : j’attends beaucoup plus de mes attaquants. (...) De l’autre côté, il y a un grand gaillard blondinet qui fait pas grand-chose pendant le match, qui court pas beaucoup mais qui marque et donne l’assist. Á nous désormais d’être malin. Si on veut ce type de joueur-là, on doit le dénicher. »

Il confirme la volonté du club de renforcer l’attaque carolo durant l’hiver. « Si je dois avoir une réflexion à chaud ce soir, ce serait de penser à apporter un peu de concurrence à mes deux attaquants », analyse Mehdi Bayat. « Deux attaquants de pointe sur un banc, ça ne suffit pas. (...) On doit recruter un attaquant, c’est nécessaire aujourd’hui. Harbaoui ? Il a les qualités et la mentalité requises, certainement. Mais c’est un dossier complexe. Je sais qu’il a beaucoup de propositions ».

Le manager des Zèbres estime également que d’autres postes peuvent être renforcés : « J’ai toujours dit que notre volonté était de dédoubler chaque poste pour pouvoir tourner quand on peut. (...) Cela veut peut-être dire que mon entraîneur m’a dit qu’il aimerait bien avoir un ailier droit qui pourrait concurrencer ou du moins suppléer Mamadou Fall », conclut-il.