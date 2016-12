Ixelles: apprenez à vous battre au sabre laser (vidéo)

Jérôme (en noir), le recteur de l'académie, et deux élèves, Kevin et Laura.

Il faut dire que le Ludosport emprunte à beaucoup d’arts martiaux. Un combat ressemble beaucoup à un duel d’escrime, puisque la victoire se détermine par points. Les deux adversaires se font face, allument leur sabre à la lame de 87 cm, qui s’illumine et produit des sons, le combat commence. Il y a les touches dites non mortelles, en dessous des coudes et des genoux, et celles mortelles, qui donnent des points, au-dessus de ces membres.

