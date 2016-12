Et les banques qui proposent les plus hauts taux pour les comptes épargne sont...

Afin d’établir son classement, Guide-epargne.be a demandé aux banques actives sur le marché belge de calculer combien un dépôt de 10.000 euros a réellement rapporté auprès d’elles en 2016. Deux scénarios leur ont été présentés: un pour les épargnes passives (l’argent reste sur le compte toute l’année) et un autre pour les épargnes dynamiques (l’argent placé du 1er février au 30 novembre, pas de prime de fidélité). Les résultats transmis ont ensuite été vérifiés.

«Pour les épargnes passives, le rendement du compte Fedeltà de Banca Monte Paschi était plus de 12 fois plus élevé que la solution la moins favorable, le livret d’épargne Plus d’Europabank. En ce qui concerne les épargnes actives, selon le scénario que nous avons analysé, le compte d’épargne ME3 de MeDirect a même rapporté jusqu’à 108 fois plus que les comptes d’épargne avec les taux les plus bas, le livret d’épargne Plus d’Europabank et le compte d’épargne Plus de Triodos», précise Guide-epargne.be.

Pour l’épargne passive, le rendement du compte Fedeltà de Banca Monte Paschi s’est élevé à 137,73 euros. En ce qui concerne l’épargne dynamique, le rendement du compte MeDirect ME3 a atteint 89,30 euros.

Ce dernier, qui fait partie d’une banque en ligne maltaise, se voit dans la foulée décerner le titre de «compte d’épargne de l’année» attribué par Guide-epargne.be, en collaboration avec les journaux Le Soir et Het Laatste Nieuws.

Quant à Banca Monte Paschi Belgio, il s’agit d’une filiale de la Banca Monte Paschi di Siena, banque italienne en difficultés, mais l’institution belge dispose d’une licence bancaire belge et les avoirs de ses clients tombent sous le système belge de garantie des dépôts.

En 2015, les meilleurs résultats avaient encore été obtenus par PSA Bank. Pour une épargne passive de 10.000 euros, le rendement avait atteint 180,55 euros.