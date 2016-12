La Stib adapte son réseau pour le Nouvel An

« Comme chaque année, les fêtards pourront compter sur les transports publics de la STIB pour les amener dans le centre-ville mais aussi pour rentrer chez eux sans souci après avoir fêté dignement le passage à l’an 2017. La Société bruxelloise de transport public va en effet prolonger plusieurs de ses lignes durant la nuit du 31 décembre au 1er janvier. Des transports qui seront en outre accessibles gratuitement à partir de minuit », indique ainsi la société de transport public dans un communiqué. La Capitale vous présente ces adaptations en détail.

Métro. Les quatre lignes de métro seront prolongées jusqu’à 2h du matin.

Tram. Dix lignes de tram seront également prolongées sur tout leur trajet jusqu’à 2h du matin le 31 décembre.

Bus. Les lignes de bus Noctis circuleront à partir de minuit et seront prolongées jusqu’à 5h30 du matin. Attention, tous les bus arriveront et repartiront de la gare Centrale. Ils n’effectueront pas la boucle autour du centre-ville. Les arrêts Arenberg et De Brouckère ne seront donc pas desservis. Les arrêts Six Jetons, Anneessens, César De Paepe et Bibliothèque seront desservis uniquement par les lignes N13 et N16 en direction de la gare Centrale et l’arrêt Bourse par la ligne N16 vers la gare Centrale.

Par ailleurs, signalons que les festivités impacteront également la circulation des transports en commun. « À partir de 19h, les bus 29, 66 et 71 seront limités à la Gare centrale et les bus 86 à Anneessens. Les navettes de bus gratuites mises en place le week-end pour Plaisirs d’hiver ne circuleront plus après 18h », précise la Stib. « La station De Brouckère sera fermée à partir de 19h et les stations Bourse et Sainte-Catherine à partir de 21h (jusque fin de service). La station Rogier fermera entre 21h et 0h30. Attention, les stations Anneessens, Gare du Midi, Bockstael, Gare centrale, Louise, Porte de Namur, Merode, Montgomery, Delta et Botanique seront ouvertes mais certains de leurs accès seront limités à partir de 22h pour des raisons de sécurité. »

Tous les détails sur le fonctionnement du réseau le soir du 31 sur le site Internet de la Stib www.stib.brussels.