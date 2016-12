Des milliers de familles et d'entreprises vont devoir payer plus d'argent à cause… d'un oubli au cabinet du ministre Tommelein

Depuis mars dernier, les ménages et entreprises flamandes doivent payer une « Turteltaks », du nom de la ministre Annemie Turtelboom qui l’a instaurée en début d’année. Il s’agit d’un prélèvement que le gouvernement flamand impose pour compenser les pertes liées à son système de certificats verts.

Mais avant les vacances d’été, le gouvernement flamand a modifié une partie de cette taxe afin que 9.000 familles et 18.000 petits entrepreneurs puissent bénéficier d’une réduction. Cette réduction du prix à payer devait être effective à partir du 1er janvier prochain. Sauf que pour que tout rendre dans l’ordre pour le 1er janvier 2017, date à laquelle la nouvelle loi devait entrer en vigueur, le dossier devait passer par le Conseil d’état. Et c’est là qu’il y a eu un problème. Comme l’explique Het Laatste Nieuws, le dossier s’est perdu dans le cabinet du ministre Bart Tommelein et a été remis en retard au Conseil d’état. Résultat, l’entrée en vigueur de cette nouvelle loi a été repoussée au 1er mars 2017.

Conclusion, les 9.000 familles et 18.000 entrepreneurs concernés devront payer deux mois de plus 370 euros au lieu de 290 euros par mois.