Suivez Liverpool-Stoke City en direct (0-0): Mignolet et Origi veulent garder le contact avec Chelsea

Liverpool, troisième de la Premier League, à neuf points du leader londonien, doit éviter la défaite pour poursuivre sa course pour le titre.

VAprès le large succès de Chelsea contre Bournemouth (3-0) et celui de Manchester City contre Hull City (0-3), le troisième membre du podium de la Premier League a la pression. Liverpool doit en effet trouver le succès afin de rester à six points de Chelsea d’ici la prochaine journée du Nouvel an.

Les Reds tiennent la forme depuis début décembre (10 points sur 15) mais doivent se méfier des clubs du bas de classement. C’est en effet face à Burnley (actuel 14e) et Bournemouth (actuel 13e) que les hommes de Jürgen Klopp ont connu leurs seules défaites de la saison. Face à Stoke City, qui reste sur une défaite et deux matches nuls, Liverpool part avec la casquette de favori mais doit jouer avec sérieux.

Pour l’occasion, Jürgen Klopp aligne Simon Mignolet dans les buts alors que Divock Origi est titulaire en pointe.