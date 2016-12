Des nouvelles de Blutch, le chien policier parti à la retraite aux 22.000 partages

Il compte néanmoins plusieurs interventions majeures à son actif. « Il y a quelques années, deux policiers ont été pris à partie sur la place de l’Église. Ils ont été encerclés par un groupe et des pavés volaient. » Jessica et Blutch ont donc été appelés en renfort. Le berger malinois s’est jeté sur l’un des protagonistes, le mordant au bras. « Une fois, il est aussi intervenu pour me défendre face à une personne qui avait bu. L’homme a donné un coup de pied et Blutch a attrapé sa jambe. Son os était brisé… »

Une fois, il avait même mordu… un policier. « Un agent a été mordu à la fesse, Blutch interprétant mal ses intentions. En effet, il ne faut pas croire qu’il reconnaît l’uniforme bleu… », expliquait l’inspectrice en janvier dernier.

Le départ à la retraite de Blutch a en tout cas ému les lecteurs avec près de… 22.000 partages de l’article publié sur notre site internet !

À présent, Blutch, qui vient de fêter ses 11 ans, coule des jours paisibles chez Jessica De Mets en compagnie de Sharko, un jeune berger malinois.

Nous avons pris de ses nouvelles durant les fêtes. Un article à lire sur notre plateforme numérique.