Braquage au Lidl de Châtelineau: deux individus armés ont attaqué le magasin

Deux individus armés ont attaqué le magasin Lidl de Châtelineau (Châtelet) lundi soir, a indiqué mardi le parquet de Charleroi. Les auteurs ont emporté le contenu des caisses et des cigarettes. On ne déplore pas de blessé.

Les faits se sont déroulés vers 18h au magasin Lidl installé rue de Gilly à Châtelineau. Deux individus cagoulés et armés ont fait irruption au sein du magasin. L’un s’est dirigé vers une caissière et a réclamé l’argent sous la menace de son pistolet. Il a également dérobé des cigarettes. Le second auteur a aussi fait le tour des caisses.

Une fois le butin en poche, les deux hommes ont pris la fuite dans une direction inconnue. Avertie des faits, la police locale de Châtelet-Aiseau-Farciennes s’est rendue sur place. Une enquête est ouverte.