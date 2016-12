Carrie Fisher, la Princesse Leia dans la saga «Star Wars», est décédée!

La comédienne américaine avait repris récemment son rôle mythique de princesse rebelle dans une nouvelle trilogie de la saga spatiale, dont le premier opus est sorti l’an dernier.

Le 20 décembre dernier, elle se trouvait à Bruges. Plutôt active sur les réseaux sociaux, elle avait d’ailleurs affirmé chercher un cinéma. Pour y faire quoi ? Aller voir le Film « Rogue » évidemment.

In Bruges looking for a theater ✝️🏨🅰✝️💲. 🅿️🕒🅰✌🏼ℹ♑️g. ®🅾️g⛎📧. 🅾️♑️📧..g🅰®✌🏼. 🏨📧🅰®d. ℹ. D🅾️. 💲🅾️Ⓜ️📧. 🅾️f. Ⓜ️✌🏼 🅱️📧💲✝️. 〰🅾️®k. ℹ♑️. ℹ✝️ pic.twitter.com/nzVlYv2bi6