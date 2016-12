Deux chiennes empoisonnées ont failli perdre la vie lors d'une balade dans la campagne de Beauvechain!

Ce dimanche, alors que Joëlle se baladait avec une amie et ses chiennes dans les champs à Tourinnes-la-Grosse, ses animaux ont été victimes d’un malaise avec vomissements, diarrhée et écoulement de bave. « J’ai vu qu’elles avaient pris un oiseau dans leur bouche. Et l’une d’elle était ensuite très mal en point, souligne Joëlle Pommerenke. Heureusement, l’amie qui m’accompagnait est vétérinaire et a compris qu’il s’agissait d’un empoisonnement par organophosphorés. »

Immédiatement, un antidote et un anti-spasmodique leur ont été délivrés et un baxter leur a été posé. « Il faut agir très vite car la mort peut suivre en seulement une heure », explique-t-elle.

Joëlle pointe du doigt l’acte des chasseurs. « Ils empoisonnent pour tuer les renards. Ceci afin d’éviter qu’ils ne mangent le petit gibier. Je viens d’une famille de chasseurs et l’on m’a inculqué le respect de l’animal. Je pensais que ce genre de pratiques ne se faisait plus… », avoue-t-elle.

Joëlle s’inquiète de tels comportements et ne compte pas en rester là.

Plus d’information sur l’affaire et sur la santé de Binza et Lina sur notre plateforme numérique.