George Michael au top des ventes à titre posthume

Ce sont principalement les compiles de George Michael qui ont rencontré du succès. « Ladies & ; Gentlemen » se plaçait en première place de la liste des hits, tandis que « Twenty five », un best of également, prenait la 5e position. George Michael en solo se trouvait également sur la dixième marche, avec « Symphonica » (2014), son dernier album.

Son ancien groupe Wham ! est également apparu deux fois dans le classement, avec la version originale de l’album « The Final » (1986) ainsi que son édition de luxe, en 4e et 8e position respectivement.

Le chanteur s’est en outre bien placé dans le top 10 des chansons les plus plébiscitées : « Careless Whisper » (1e), « Last Christmas » de Wham ! (6e) et « Don’t Let the Sun Go » (en duo avec Elton John, 8e).

George Michael a aussi atteint les sommets des listes Apple des albums les plus populaires en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Australie.