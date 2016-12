Aleksandar Jankovic après Saint-Trond-Standard (2-2): "On a fait n'importe quoi, c'est inadmissible"

Tout aussi déçu que ses joueurs au coup de sifflet final, Aleksandar Jankovic a également dévoilé sa colère face au comportement des Standardmen durant cette rencontre contre Saint-Trond (2-2), au terme d’un match fou avec deux cartes rouges, quatre buts et finalement, aucun vainqueur. « On a fait un mauvais match, on n’a pas su gérer le résultat », confie le coach serbe au micro de Proximus 11. « On avait fait le plus dur, on devait tout simplement tuer le match après ce premier but. Mais on a fait n’importe quoi, c’est inadmissible. Je vais m’expliquer avec les joueurs dan le vestiaire. Nous avons manqué de maturité, de contrôle, de tempo… Ça n’allait pas ».

Pour l’entraîneur liégeois, la situation était toutefois différente par rapport aux derniers matches. « Nous allons discuter de cela en interne. On avait eu une bonne mentalité contre Lokeren et même contre Genk, mais on n’a pas vu cela ce soir », continue Jankovic. « Je tiens d’ailleurs à souligner la mentalité des joueurs de Saint-Trond. Je les félicite, ils se sont bien battus. Et nous, on a fait un mauvais match », répète-t-il.

Jankovic n’a par contre pas tenu à s’épancher plus longtemps sur le cas d’Adrien Trebel, qui a perdu son brassard de capitaine au profit d’Alexander Scholz. « Trebel ? J’étais content qu’il marque. Il a bien débloqué le match mais on aurait dû faire plus. Adrien a très bien joué aujourd’hui », confie le T1 des Rouches. Trebel, de son côté, a évité l’interview de Proximus 11 après ce nul visiblement difficile à avaler dans le camp liégeois…