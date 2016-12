Des festivités organisées dimanche au Musée Hergé de Louvain-la-Neuve pour le lancement de "Tintin au pays des Soviets" en couleurs!

A l’occasion de la sortie de la version colorisée de l’album « Tintin au pays des Soviets », trois journées de festivités sont organisées les 7, 8 et 9 janvier, annoncent mardi les Editions Moulinsart et Casterman dans un communiqué. Durant ce week-end, le personnage de Tintin ira à la rencontre de ses lecteurs et se déplacera dans la capitale pour visiter plusieurs lieux qui lui rendent hommage.

Le samedi 7 janvier, Tintin (un figurant déguisé) se rendra sur la Grand-Place de Bruxelles et fera une apparition au balcon de l’Hôtel de Ville. Un concours de costumes à l’effigie du célèbre reporter ainsi qu’un jeu pour retrouver son fidèle chien Milou seront organisés.

Dimanche, Tintin ira découvrir le Musée Hergé à Louvain-la-Neuve, un lieu entièrement dédié à l’artiste qui l’a créé.

Le lundi 9 janvier, le reporter embarquera dans un train aux couleurs des «Soviets» vers le musée Train World à Schaerbeek, où sera donnée la conférence de presse pour le lancement de l’album.

L’album « Tintin au pays des Soviets » sera en vente à partir du 11 janvier.