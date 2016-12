Le Standard jette son dévolu sur un milieu offensif de 19 ans venu de Sedan

Le Standard entame fort son mercato. Selon nos confrères français de L’Equipe, le club liégeois serait sur la piste du jeune Yvan Neyou, un milieu offensif français de 19 ans sous contrat avec Sedan, en National (D3).

Neyou, également pisté par Lille et Montpellier, a notamment été formé à Auxerre et est « l’une des plus belles promesses du National », selon L’Equipe.

Un contrat de trois ans aurait été proposé au jeune médian de Sedan.