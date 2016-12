Le Standard sur un milieu offensif de 19 ans: la piste semble s'éteindre

Le Standard est déjà prêt pour le prochain mercato. Selon nos confrères français de L’Equipe, le club liégeois était sur la piste du jeune Yvan Neyou, un milieu offensif français de 19 ans sous contrat avec Sedan, en National (D3).

Neyou, également pisté par Lille et Montpellier, a notamment été formé à Auxerre et est « l’une des plus belles promesses du National », selon L’Equipe.

Pourtant, d’après nos informations, la piste menant à Neyou est éteinte et un transfert n’est pas à l’ordre du jour.