Naufrage d'un bateau belge au large des côtes anglaises: un marin ostendais n'a pas survécu à l'accident

Un des trois membres de l’équipage du bateau de pêche belge qui a chaviré mardi soir au large des côtes anglaises est décédé, indique le Centre maritime de sauvetage et de coordination mercredi. Il s’agirait d’un pêcheur belge. Un marin espagnol est toujours porté disparu.

L’équipage du bateau de pêche belge était constitué de deux marins belges et d’un Espagnol. L’un des deux Belges a pu être sauvé par les garde-côtes britanniques alors qu’il s’accrochait à la coque du bateau. Le second a été secouru dans l’eau vers 11h45, mais il est décédé quelques heures plus tard à l’hôpital.

Le marin espagnol est toujours porté disparu. Ses chances de survie sont minimes, car l’eau est à peine à 8 degrés.

Des plongeurs fouillent désormais l’épave du bateau à sa recherche, mais ils n’ont encore rien trouvé. Les services de secours britanniques coordonnent les actions de sauvetage. Ce sont eux qui décideront de poursuivre, ou non, les recherches.

Un hélicoptère belge a été envoyé sur place pour fournir une assistance aux gardes-côtes.