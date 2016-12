Météo: plaques de givre et brouillard pour débuter une journée froide

Ce jeudi matin, l’IRM prévoit des nuages bas et du brouillard givrant en beaucoup d’endroits. Des plaques de givre pourront rendre les routes glissantes jusqu’en début d’après-midi.

En cours de journée, le ciel se dégagera progressivement à partir de l’est. Dans l’ouest, les nuages bas et le brouillard resteront toutefois d’actualité. Les maxima seront compris entre +1 et +4 degrés. Le vent sera souvent faible de sud à sud-est.

Ce soir, le ciel pourrait devenir peu nuageux. Dans le courant de la nuit, de la brume et des brouillards givrants pourront à nouveau se former mais ils devraient être moins répandus. Les minima varieront entre -2 et localement -8 degrés, sous un vent généralement faible s’orientant globalement au secteur sud.

Vendredi, après une nuit froide et la dissipation des brumes ou bancs de brouillard givrant éventuels, le temps sera sec et généralement ensoleillé. Les brouillards pourraient malgré tout être tenaces dans l’extrême sud-est du pays. Dans l’ouest, des champs de nuages bas arriveront en fin d’après-midi. Les maxima varieront de +1 à localement +5 degrés dans l’est. Le vent sera généralement faible, à parfois modéré à la mer, de secteur sud à sud-ouest.