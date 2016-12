Les entrepreneurs flamands ne croient plus dans le gouvernement de Charles Michel

L’économie belge a tout pour plaire en 2017, et pourtant les entrepreneurs flamands ne sont pas rassurés selon une enquête du Voka. «Sept entrepreneurs sur dix ne voient pas Michel I trouver un nouvel élan», révèle l’enquête.

C’est ce que l’on peut lire jeudi dans De Morgen et Het Laatste Nieuws.

«Presque personne ne voit le gouvernement tomber, mais à peine 22% pensent qu’il va trouver un nouvel élan en 2017», selon Hans Maertens du Voka. «71% estiment que le gouvernement Michel I n’est plus en état d’ici les élections de boucler de gros dossiers. Il s’agit avant tout d’abaisser de l’impôt des sociétés, mais aussi de réformer les soins de santé ainsi que de mettre en oeuvre les travaux relatifs au travail faisable et à la compétitivité. La seule chose que les entrepreneurs ont vu concrètement sur le terrain est le tax shift et la réforme des pensions.»

Les entrepreneurs sont aussi inquiets de l’impact de l’instabilité politique dans l’Union européenne sur l’économie.