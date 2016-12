Un kilo de marijuana découvert lors d'un contrôle à Braine-l'Alleud

Lors d’un contrôle BOB effectué dans le centre de Braine-l’Alleud ce mercredi 28 décembre à 00h30, un sac contenant 1 kg de marijuana a été découvert. Deux individus ont été interceptés une heure plus tard.

Lors d’un contrôle BOB effectué dans le centre de Braine-l’Alleud mercredi 28 décembre à 00h30, un sac contenant 1 kg de marijuana a été découvert au pied du « Pont courbe surplombant les voies ferrées ». Les policiers soupçonnant que cette marchandise avait été « balancée » d’un véhicule avant le contrôle, ont surveillé les lieux. Une heure plus tard, D. N. résidant à Braine-l’Alleud et O.J., inscrit à Charleroi, se sont représentés sur les lieux afin de récupérer le précieux sac. Ils ont alors été interceptés par les forces de l’ordre. Lors d’une visite de police effectuée chez l’un des deux suspects, 430 grammes de résine de cannabis ont encore été récupérés. Les individus ont été privés de liberté et placé sous mandat d’arrêt. Ils seront présentés devant le juge d’instruction.