La Médiacité de Liège devient propriété du groupe américain CBRE Global Investors

Le groupe américain CBRE Global Investors et l’entreprise belge Wilhelm & ; Co ont trouvé un accord final concernant la vente du complexe commercial Médiacité à Liège, a annoncé CBRE par voie de communiqué jeudi. Le groupe vendeur, Wilhelm & ; Co, restera le gestionnaire immobilier dans la nouvelle coentreprise formée. Le montant de la transaction n’a pas été révélé.

Avec le rachat de la Médiacité à Liège, CBRE Global Investors reconnaît avoir consenti « son plus important investissement en Belgique en 2016 ». En novembre dernier, L’Echo rapportait que les négociations tournaient autour d’un montant de 250 millions d’euros.

« L’acquisition de la Médiacité est une opportunité rare sur le marché belge », analyse Piet van Poppel, responsable de CBRE Global Investors en Belgique. « Le centre commercial affiche de solides performances en termes d’exploitation. De plus, il y a un potentiel de croissance significative grâce à la location d’espaces vacants existants et le renouvellement des baux venant à échéance dans un futur proche. »

Ouvert en 2009, le centre commercial (47.707 m²) dessiné par Ron Arad et Jaspers-Eyers Architects comprend 124 enseignes et 2.350 places de parking. Avec des locataires commerciaux tels que Delhaize, Primark, H& ; M ou encore Media Markt, le complexe attire plus de 9 millions de visiteurs par an.