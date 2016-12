La circulation alternée en raison de la pollution levée au bout d'une journée à Madrid

Cette mesure d’urgence existant déjà dans d’autres grandes villes du monde consiste à interdire la circulation à certains véhicules en fonction de la date: les véhicules à plaque d’immatriculation impaire peuvent circuler les jours impairs et ceux à immatriculation paire les jours pairs.

Dans un tweet, la mairie de Madrid a annoncé que la mesure, en vigueur entre 6h30 et 21 heures, ne serait pas reconduite vendredi, la qualité de l’air et les prévisions météo s’étant améliorées.

Plusieurs types de véhicules étaient exemptés, comme les cyclomoteurs, les voitures hybrides, transportant au moins trois personnes ou des personnes à mobilité réduite. Les bus, taxis et véhicules d’urgence n’étaient pas non plus concernés.

Des restrictions de la circulation sont cependant maintenues, comme l’interdiction de se garer en centre-ville pour les non résidents, la pollution restant élevée.

Madrid dispose depuis 2015 d’un protocole prévoyant l’instauration de la circulation alternée quand la concentration de dioxyde d’azote (NO2) dépasse 200 microgrammes par mètre cube.