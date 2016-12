L'IRM lance un avertissement: alerte verglas et brouillard sur toute la Belgique

Voici le communiqué :

« La moitié nord-ouest du pays est recouverte de nuages bas et de brouillard givrant qui réduit la visibilité à 200 m ou localement moins. Localement, on observe des plaques de givre. Ailleurs, le ciel est peu nuageux à serein et la visibilité est généralement bonne.

Le brouillard givrant pourrait s'étendre au centre du pays. Dans les vallées ardennaises, des bancs de brouillard pourront se former. Restez partout vigilants aux plaques de givre locales. En fin de soirée, les températures seront comprises entre -1 et -4 degrés. Le vent restera généralement faible mais modéré sur les hauteurs ardennaises, virant de sud-est à sud ».