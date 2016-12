Des peluches en vraie fourrure animale proposées par une marque de luxe

Rédaction en ligne

Dorénavant, on pourra trouver des peluches faites à base de fourrure et de cuir animal. C’est la marque Histoires de bête « made in France with love » qui propose ces ours et lapins en peluche luxueux pour un prix allant jusqu’à 1800 euros. Les défenseurs de la cause animale ne tarderont certainement pas à se révolter.