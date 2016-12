Enfants maltraités à Saint-Josse: la détention préventive des parents a été prolongée

BRUXELLES 30/12 (BELGA) =

Le beau-père et la mère du garçon de 6 ans maltraité et laissé sur un balcon, dans le froid et pendant des heures à Saint-Josse-ten-Noode, ont comparu vendredi devant la chambre du conseil de Bruxelles. Cette dernière a décidé de prolonger d’un mois leur détention préventive.

Les services de secours ont été appelés lundi à Saint-Josse-ten-Noode pour un enfant inconscient. Sur place, un garçon de 6 ans a été retrouvé souffrant d’hypothermie et de malnutrition manifeste. Sa sœur jumelle nécessitait également des soins.

La mère du garçon a indiqué avoir dormi toute la journée. Selon elle, c’était le beau-père des enfants qui maltraitait ces derniers et avait puni le garçon en l’obligeant à rester 15h sur le balcon. Le beau-père a reconnu les faits mais, selon son avocat, ne semble par en réaliser la gravité.

«Selon ma cliente, le beau-père des enfants maltraitait ces derniers. Il est membre d’une secte africaine et prétend avoir été touché par Jésus, qui lui dit d’élever les enfants avec sévérité. Il administre ainsi souvent des douches froides aux enfants ainsi qu’à leur mère», a indiqué Me Isidor Mboumene, l’avocat de la mère.

«Le mobile religieux doit encore être analysé», selon Me Samira Bouyid, l’avocate du beau-père. «Mon client a reconnu avoir puni le garçon en le laissant sur le balcon pendant des heures et dans le froid. Ce jour-là, la mère a dormi toute la journée. Le parquet a raison d’affirmer que mon client ne semble pas réaliser la gravité des faits. Nous ne pouvons qu’espérer que cette histoire ne connaîtra pas d’issue dramatique car, selon les derniers nouvelles, l’enfant se trouve toujours dans un état critique.»

Les parents ont été placés sous mandat d’arrêt et inculpés de torture sur mineurs par ascendant ou personne ayant autorité. Ils risquent de 20 à 30 ans de prison.

