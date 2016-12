"Si on ne réduit pas l'impôt des sociétés, la Belgique va se vider", selon la patronne de Proximus

«Si notre pays ne réagit pas, de nombreuses entreprises feront leurs valises», met en garde Dominique Leroy, CEO de Proximus, au sujet de l’împôt des sociétés dans une interview accordée à L’Echo et L’Echo samedi.

«La Belgique est à la traîne. Notre impôt des sociétés de 33,99% doit absolument être réduit. À titre de comparaison, la moyenne européenne est de 22%. Si nous ne réduisons pas les impôts, nous ne réussirons pas à attirer les entreprises», explique M. Leroy.

«L’Europe veut supprimer les réductions spéciales que nos gouvernements ont mises en place. Le taux d’imposition nominal prend donc de plus en plus d’importance», poursuit-elle.

«Si notre pays ne réagit pas, de nombreuses entreprises feront leurs valises. Les commissaires aux comptes comme Deloitte et PwC travaillent aujourd’hui à de nombreux dossiers de multinationales qui veulent quitter la Belgique», avertit la CEO.

«Si l’impôt des sociétés est plus élevé, nous sommes moins concurrentiels que d’autres qui opèrent à partir de l’étranger», rappelle-t-elle, notant que le Brexit a exacerbé ce phénomène. «De nombreux pays réagissent en prenant des mesures de protection pour être plus concurrentiels. Avec notre structure décentralisée, il plus difficile en Belgique de prendre de telles mesures».