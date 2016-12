Nuage et brouillard givrant pour le dernier jour de l'année 2016, avant l'arrivée d'une zone pluvio-neigeuse

La dernière journée de l’année sera très nuageuse avec parfois du brouillard givrant mais généralement sec au nord du sillon Sambre et Meuse, selon l’IRM.

Ce matin, le temps sera très nuageux avec par endroits du brouillard givrant au nord du sillon Sambre et Meuse et dans le sud-est. Le temps sera généralement sec. En Ardenne, de (larges) éclaircies prédomineront. L’après-midi, au nord du sillon Sambre et Meuse, le plafond nuageux s’élèvera quelques peu mais le temps restera majoritairement couvert. Les maxima varieront de -1 degré dans l’extrême sud du pays à +5 degrés à la mer. Le vent sera faible ou modéré de sud à sud-ouest.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité deviendra abondante partout avec un risque de faibles précipitations hivernales. Ces précipitations pourront rendre les routes très glissantes localement. Toutefois, sur l’extrême est du pays, quelques éclaircies resteront possibles. Les minima seront compris entre +1 et -9 degrés. Le vent deviendra modéré de sud-sudouest.

Dimanche, la journée sera grise et froide avec par moments quelques faibles précipitations hivernales avant l’arrivée durant la nuit d’une zone pluvio- neigeuse. Une accumulation de quelques centimètres sera possible en Ardenne.

Lundi et les jours suivants, le flux s’orientera au secteur nord-ouest et le temps sera alors variable avec un risque d’averses hivernales. Les maxima seront proches de 4 ou 5 degrés.