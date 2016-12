Le "père" de Bambi est décédé

Tyrus Wong est mort chez lui, à l’âge de 106, entourée de ses trois filles, peut-on lire sur sa page Facebook officielle. Né en Chine en 1910, il avait rejoint les USA à l’âge de 9 ans.

Wong a alors suivi une formation en art et ses dessins ont très vite inspiré Walt Disney. Il a alors été engagé et a travaillé durant 3 ans pour Walt Disney Studios, avec des centaines de dessins à son actif, dont, le plus connu, Bambi.