Axel Witsel poussé vers la Chine par le Zenit: le Diable rouge aurait accepté l'offre de Shanghai SIPG!

Axel Witsel et le mercato, acte 2345. Après avoir été cité aux quatre coins de l’Europe et principalement en Italie ces dernières saisons, le Diable rouge est désormais cité en Chine, où les yuans pleuvent pour faire venir les plus grandes stars du Vieux Continent. Ainsi, la dernière offre du Shanghai SIPG, le club chinois entraîné par l’ancien coach du Zenit Saint-Pétersbourg André Villas-Boas, semble faire réfléchir le médian belge, explique le quotidien italien Corriere dello Sport. Il faut dire que le Zenit, qui n’a Witsel sous contrat que pour ces six prochains mois, recevrait 20 millions d’euros dans l’affaire alors que le joueur pourrait obtenir… 72 millions d’euros sur quatre ans, soit 18 millions d’euros par an ! Après Oscar et Carlos Tevez, qui sont déjà aux deux premières places du classement des joueurs les mieux payés au monde, Witsel pourrait se faire une place dans le Top 10 sans difficulté.

Il s’agirait d’un nouveau camouflet pour la Juventus, qui avait visiblement été bloquée par le Zenit Saint-Pétersbourg lors du dernier mercato estival. Alors que Witsel était à Turin pour négocier un futur contrat avec la Vieille Dame dans les derniers jours de la période de transferts, le club russe s’était finalement opposé au montant proposé pour le transfert de l’ancien joueur du Standard.

Le Corriere dello Sport affirme ainsi que Witsel aurait accepté l’offre du Shanghai SIPG par rapport à celle de la Juventus. Le club italien aurait, pour sa part, été refroidi par les nombreux intermédiaires à convaincre autour de Witsel, dont son père, avant d’acter le transfert du médian belge.

Bref, un Diable rouge ira-t-il jouer en Chine dans les prochains mois ? Cela semble dans le vent…